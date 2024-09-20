Англія

Лідер залишиться в Сіті.

Манчестер Сіті хоче продовжити контракт з опорником команди Родрі, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Клуб запропонував хавбеку угоду до 2028 року з опцією продовження до 2029. Нинішній контракт розрахований до літа 2027 року.

Також відомо, що до Родрі проявляє інтерес Реал, ба більше, сам 28-річний хавбек готовий розглянути цю пропозицію через бажання повернутися в Іспанію.

Реал не збирається форсувати переговори і має намір розпочати наприкінці цього сезону.