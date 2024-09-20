Лідер залишиться в Сіті.
РОДРІ, GETTY IMAGES
20 вересня 2024, 12:17
Манчестер Сіті хоче продовжити контракт з опорником команди Родрі, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Клуб запропонував хавбеку угоду до 2028 року з опцією продовження до 2029. Нинішній контракт розрахований до літа 2027 року.
Також відомо, що до Родрі проявляє інтерес Реал, ба більше, сам 28-річний хавбек готовий розглянути цю пропозицію через бажання повернутися в Іспанію.
Реал не збирається форсувати переговори і має намір розпочати наприкінці цього сезону.