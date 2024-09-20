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Бельгійська команда не може виграти вже у трьох матчах поспіль.

Андерлехт на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Браяна Рімера.

Причиною розлучення з 45-річним данцем стали невдалі результати команди в останніх матчах — клуб не може виграти вже протягом трьох поєдинків поспіль.

Тимчасово виконуватиме обов'язки головного тренера Давід Хуберт, який раніше працював із молодіжним складом.

Рімер очолив Андерлехт у грудні 2022 року. Під його керівництвом команда провела 76 матчів — 39 перемог, 20 нічиїх та 17 поразок.

Після семи турів Андерлехт набрав 12 очок і посідає четверте місце у чемпіонаті Бельгії, відстаючи від Генка на чотири бали. Наступного тижня команда також стартує у Лізі Європи матчем проти Ференцвароша.