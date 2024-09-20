Англія

Захисник Ліверпуля може стати власником клубу з французької Ліги 1.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд може стати власником футбольного клубу з елітного дивізіону Франції Нанта, повідомляє GET Football з посиланням на L'Équipe.

Батько захисника Ліверпуля Майкл Арнольд за допомогою лондонської інвестиційної фірми управляє інтересами своїх синів. Він зацікавлений у виході на французький спортивний ринок.

Майкл Арнольд зустрівся з власником Нанта Вальдемаром Кітою. Бесіда проходила в онлайн-форматі влітку цього року, а нещодавно відбулася зустріч у Женеві.

Передбачається, що розмір вкладень складе 100 мільйонів євро, з яких 80 мільйонів — прямі виплати та 20 мільйонів кредитні кошти. Окрім цього, передбачені бонуси у розмірі до 40 мільйонів євро.

Наступні збори між сторонами планують провести у Лондоні.

Нагадаємо, що Трент Александр-Арнольд за допомогою інвестиційного фонду "Otro Capital" став міноритарним акціонером команди Формули-1 – це Альпін із Франції.