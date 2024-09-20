Німеччина

У мюнхенському клубі продовжують розраховувати на молодого француза.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Крістоф Фройнд висловився про майбутнє 19-річного вінгера Матіса Теля, який наразі отримує мало ігрового часу.

"Оренда Теля взимку — це не тема для розмов. Матіс вразив перед сезоном. Він ще дуже молодий, але з нами вже давно.

Він завжди самокритичний і щодня наполегливо працює над собою. Я за нього не переживаю", — цитує слова Фройнда журналіст Фабріціо Романо.

У цьому сезоні Матіс Тель провів у футболці Баварії лише 136 хвилин у трьох матчах у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.