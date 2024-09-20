Англія

Челсі все ще може розраховувати на свого капітана.

У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас очікує лондонське дербі, в якому зустрінуться Вест Гем та Челсі.

Напередодні цього протистояння головний тренер "синіх" Енцо Мареска розповів про стан капітана своєї команди Ріса Джеймса, який досі відсутній через чергову травму.

"Ріс Джеймс все ще недоступний, і його відновлення трохи затримується.

Найважливішим є те, щоб хлопці поверталися лише тоді, коли будуть у формі на 100%. Ріс все ще недоступний

На жаль, наразі ми не маємо уявлення про те, коли він повернеться", — цитує слова Енцо Марески журналіст Фабріціо Романо.

Матч Вест Гем — Челсі відбудеться у суботу, 20 вересня, о 14:30 за київським часом.