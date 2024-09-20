Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до 29-річного півзахисника мюнхенської Баварії Леону Горецки. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, "червоні дияволи" можуть підписати німця в зимове трансферне вікно. Підкреслюється, що Горецка незадоволений своїм нинішнім становищем у команді та буде розглядати можливість відходу найближчої зими.
У нинішньому сезоні Горецка взяв участь у двох матчах (10 хвилин) Баварії, в яких відзначився одним голом.
Раніше спортивний директор Баварії Макс Еберль висловився про поточне положення в команді Леона Горецки.