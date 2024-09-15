Німеччина

Німецький хавбек не отримує в Баварії ігрової практики.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль висловився про поточне положення центрального півзахисника команди Леона Горецки, який з приходом Венсана Компані не отримує в клубі ігрового часу.

"Ми чітко повідомили Горецку з самого початку, що конкуренція з Павловичем, Паліньєю та Кімміхом буде серйозною.

Леон знав про це. Він був поза командою, ми знаємо, що він зараз засмучений, але це футбол", — сказав Еберль в інтерв'ю для Sky.

У поточному сезоні Леон Горецка провів за Баварію всього одну хвилини в одному матчі Бундесліги.