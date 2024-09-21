У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає лондонське дербі між Вест Гемом та Челсі, яке відбудеться на Лондон Стедіум.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 21 ВЕРЕСНЯ, 14:30. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМЮЕЛ БАРРОТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Влітку цього року Вест Гем замість багаторічного керманича команди Девіда Моєса очолив Хулен Лопетегі, який успішно зарекомендував себе в Англії після того, як зміг за короткий проміжок часу врятувати від вильоту Вулвергемптон. З точки зору результатів початок роботи іспанського фахівця видався досить непростим, адже єврокубкові амбіції у вболівальників "молотобійців" точно нікуди не зникли, особливо з урахуванням видної трансферної кампанії клубу, але зараз лондонці йдуть аж на 14-му рядку в турнірній таблиці АПЛ.

З іншого боку, календар Вест Гема на старті сезону також не можна назвати якимось легким. Наприклад, "молотобійці" по суті програли тим, ким з погляду прогнозів і мали програти — Астон Віллі та Манчестер Сіті. При цьому серед успіхів підопічних Лопетегі варто відзначити перемогу над Борнмутом у Кубку англійської ліги, успіх проти симпатичного Крістал Пелес та вирвану на останніх хвилинах нічию з Фулгемом. Тепер на "молотобійців" чекає чергове лондонське дербі, але суперник буде вже більш іменитим.

Якщо ви скажете, що Челсі в останніх турах часом дуже щастило, то частково ви будете праві. "Пенсіонери" під керівництвом чергового нового головного тренера в особі Енцо Марески намагаються знову знайти свою гру, а з урахуванням футбольної філософії італійського фахівця, цей процес точно не обіцяє бути легким і швидким. Так, у минулому турі проти Борнмута гравці Челсі створили помітно меншу кількість моментів біля воріт суперника, але все-таки змогли залишити поле в якості переможців завдяки пізньому голу Крістофера Нкунку після асиста Джейдона Санчо.

Що стосується інших результатів "синіх", то новий сезон у внутрішній першості команда Марески розпочала з очікуваної поразки від Манчестер Сіті, потім була впевнена перемога над аутсайдером в особі Вулвергемптона, а після Челсі в лондонському дербі втратив перемогу над Крістал Пелес. Безперечно, зараз від "пенсіонерів" не чекаєш якоїсь красивої та зрозумілої гри, проте витрачені кошти та розбіжності серед акціонерів клубу, як і на минулих тренерів, морально будуть тиснути на Мареску.

За версією компанії FAVBET, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,06, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 3,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90. Враховуючи останні матчі команд в цьому сезоні, логічним виглядає варіант "Обидві заб'ють — Так" з коефіцієнтом 1,48. Щодо окремих персоналій, то тут варто звернути увагу на гол Коула Палмера за 2,30 чи забитий м'яч Ніколаса Джексона за 2,75.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ВЕСТ ГЕМ : Ареола — Ван-Біссака, Мавропанос, Кілман, Емерсон — Гвідо Родрігес, Едсон Альварес — Кудус, Пакета, Саммервілл — Боуен

ЧЕЛСІ : Роберт Санчес — Дісасі, Колвілл, В. Фофана, Кукурелья — Кайседо, Енцо Фернандес — Мадуеке, Палмер, Санчо — Ніколас Джексон

Не зіграють: ... — Р. Джеймс, Гюсто

Під питанням: Емерсон, Фюллькруг — Енцо Фернандес, Дьюзберрі-Голл, Лавія