У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає лондонське дербі між Вест Гемом та Челсі, яке відбудеться на Лондон Стедіум.
Влітку цього року Вест Гем замість багаторічного керманича команди Девіда Моєса очолив Хулен Лопетегі, який успішно зарекомендував себе в Англії після того, як зміг за короткий проміжок часу врятувати від вильоту Вулвергемптон. З точки зору результатів початок роботи іспанського фахівця видався досить непростим, адже єврокубкові амбіції у вболівальників "молотобійців" точно нікуди не зникли, особливо з урахуванням видної трансферної кампанії клубу, але зараз лондонці йдуть аж на 14-му рядку в турнірній таблиці АПЛ.
З іншого боку, календар Вест Гема на старті сезону також не можна назвати якимось легким. Наприклад, "молотобійці" по суті програли тим, ким з погляду прогнозів і мали програти — Астон Віллі та Манчестер Сіті. При цьому серед успіхів підопічних Лопетегі варто відзначити перемогу над Борнмутом у Кубку англійської ліги, успіх проти симпатичного Крістал Пелес та вирвану на останніх хвилинах нічию з Фулгемом. Тепер на "молотобійців" чекає чергове лондонське дербі, але суперник буде вже більш іменитим.
Якщо ви скажете, що Челсі в останніх турах часом дуже щастило, то частково ви будете праві. "Пенсіонери" під керівництвом чергового нового головного тренера в особі Енцо Марески намагаються знову знайти свою гру, а з урахуванням футбольної філософії італійського фахівця, цей процес точно не обіцяє бути легким і швидким. Так, у минулому турі проти Борнмута гравці Челсі створили помітно меншу кількість моментів біля воріт суперника, але все-таки змогли залишити поле в якості переможців завдяки пізньому голу Крістофера Нкунку після асиста Джейдона Санчо.
Що стосується інших результатів "синіх", то новий сезон у внутрішній першості команда Марески розпочала з очікуваної поразки від Манчестер Сіті, потім була впевнена перемога над аутсайдером в особі Вулвергемптона, а після Челсі в лондонському дербі втратив перемогу над Крістал Пелес. Безперечно, зараз від "пенсіонерів" не чекаєш якоїсь красивої та зрозумілої гри, проте витрачені кошти та розбіжності серед акціонерів клубу, як і на минулих тренерів, морально будуть тиснути на Мареску.
За версією компанії FAVBET, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 2,06, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 3,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90. Враховуючи останні матчі команд в цьому сезоні, логічним виглядає варіант "Обидві заб'ють — Так" з коефіцієнтом 1,48. Щодо окремих персоналій, то тут варто звернути увагу на гол Коула Палмера за 2,30 чи забитий м'яч Ніколаса Джексона за 2,75.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ВЕСТ ГЕМ : Ареола — Ван-Біссака, Мавропанос, Кілман, Емерсон — Гвідо Родрігес, Едсон Альварес — Кудус, Пакета, Саммервілл — Боуен
ЧЕЛСІ : Роберт Санчес — Дісасі, Колвілл, В. Фофана, Кукурелья — Кайседо, Енцо Фернандес — Мадуеке, Палмер, Санчо — Ніколас Джексон
Не зіграють: ... — Р. Джеймс, Гюсто
Під питанням: Емерсон, Фюллькруг — Енцо Фернандес, Дьюзберрі-Голл, Лавія