Англія

Керманич лондонців прокоментував плани на майбутнє.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска перед гостьовим дербі проти Вест Гема в рамках п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги розповів про плани клубу на найближчі трансферні кампанії.

"Я думаю, що у нас дуже хороша команда, але є такі клуби, як Манчестер Сіті і Арсенал, які, без сумніву, випереджають нас. Я сподіваюсь, що якщо ми будемо прогресувати, то зможемо конкурувати з ними.

Сподіваюсь також, якщо ми будемо прогресувати і продовжувати вдосконалюватись, ми зможемо повільно, але зрештою наблизитись до них. Але я думаю, що цілком очевидно, що на даний момент Арсенал і Манчестер Сіті випереджають усіх інших.

Як я вже казав, причина в тому, що в одному клубі працюють дев'ять років з одним і тим самим менеджером — Пепом Гвардіолою, тоді як в іншому Мікель Артета працює п'ять років. Усі решта клубів — це короткотривалі стосунки з тренерами.

Саме тому наступного літа ми будемо виходити на трансферний ринок знову. Висновок після останнього літнього вікна — намагатись робити менше підписань, але більш конкретних.

Така мета в нас січень і на наступне літо зокрема. Сподіваюсь, так воно й буде", — заявив італійський фахівець.

Матч Борнмут — Челсі відбудеться 21 вересня, о 14:30.