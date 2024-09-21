Англія

На нас чекає центральний матч туру в чемпіонаті Англії.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився щодо майбутнього матчу 5-го туру АПЛ з Манчестер Сіті. Цитує іспанця офіційний сайт "канонірів".

"У Манчестер Сіті буде на один день більше відпочинку? Ми хотіли, щоб у нас були ті самі умови, що й у них, але не отримали їх, тож потрібно адаптуватися і вичавити максимум із того часу, який у нас є сьогодні та завтра, а також вранці в день матчу.

Ми їдемо додому до чемпіонів, команди, яка, мені здається, є найстабільнішою в історії АПЛ не тільки з погляду результатів, а й у плані домінування та стабільної гри на топ-рівні. Це виклик для нас, ми повинні поїхати туди і довести, що ми зробили наступний крок у розвитку та здатні конкурувати з ними", — сказав Артета.

Матч між Манчестер Сіті та Арсеналом відбудеться 22-го вересня, о 18:30 за київським часом.