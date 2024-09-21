Англія

Український вінгер Михайло Мудрик на полі знову не з'явився.

У стартовому матчі англійської Прем'єр-ліги Челсі вирушив у гості до Вест Гема.

Рахунок у матчі було відкрито вже на 4-ій хвилині, а героєм епізоду став нападник "пенсіонерів" Ніколас Джексон, який відгукнувся на передачу Джейдона Санчо.

Вже на 18-ій хвилині Джексон подвоїв перевагу Челсі, записавши на свій рахунок дубль, а на початку другого тайму сенегалець асистував на Кола Палмера, який довів рахунок до разгромного — 3:0.

Щодо українського вінгера Челсі Михайла Мудрика, то він на полі знову не з'явився.

Вест Гем — Челсі 0:3

Голи: Джексон, 4, 18, Палмер, 47

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Мавропанос, Кілман, Палмьєрі (Крессвелл, 74) — Родрігес (Соучек, 38), Альварес (Солер, 54) — Кудус, Пакета (Ірвінг, 74), Саммервілл (Антоніо, 54) — Боуен

Челсі: Санчес — Адарабіойо, Фофана (Дісасі, 57), Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес (Дьюзбері-Голл, 84) — Мадуеке, Палмер (Феліш, 65), Санчо (Нету, 57) — Джексон (Нкунку, 65)

Попередження: Соучек, Альварес, Кілман, Антоніо, Солер — Фофана, Кукурелья