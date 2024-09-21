Англія

Завершилися ще п'ять поєдинків п'ятого туру чемпіонату Англії.

У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 у суботу, 21 вересня, відбулися ще п'ять матчів.

Астон Вілла у вольовому стилі впоралася з Вулвергемптоном удома. Для підопічних Емері це третя поспіль звитяга в турнірі.

Астон Вілла — Вулвергемптон 3:1

Голи: Воткінс, 73, Конса, 88, Дуран, 90+4 — Кунья, 25

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Карлос, Торрес, Дінь (Матсен, 46) — Онана (Барклі, 62), Тілеманс — Макгінн (Бейлі, 46), Роджерс, Ремзі (Дуран, 62) — Воткінс (Буендія, 90+9)

Вулвергемптон: Джонстон — Семеду, Москера (Буено, 82), Доусон, Аїт-Нурі — Леміна, Андре, Ж. Гомес (Дойл, 82), Бельгард (Р. Гомеш, 71) — Кунья — Ларсен (Гедеш, 65)

Попередження: Торрес, Роджерс, Барклі — Аїт-Нурі, Семеду, Ж. Гомес, Леміна, Москера

Фулгему вдалося розібратися з Ньюкаслом на власному полі. "Сороки" зазнали першої поразки в чемпіонаті.

Фулгем — Ньюкасл Юнайтед 3:1

Голи: Хіменес, 5, Сміт-Роу, 22, Нельсон, 90+2 — Барнс, 47

Фулгем: Лено — Тете, Андерсен, Бессі, Робінсон — Перейра (Рід, 67), Лукич (Берге, 46) — Траоре (Нельсон, 74), Сміт-Роу (Діоп, 84), Івобі — Хіменес (Муніз, 74)

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр (Лівраменто, 74), Шер, Берн, Келлі (Голл, 46) — Віллок (Мерфі, 46), Гімараес, Жоелінтон (Тоналі, 74) — Гордон (Осула, 82), Ісак, Барнс

Попередження: Тете, Лукич, Траоре, Перейра, Рід, Лено

Евертон без Миколенка в заявці зіграв унічию з Лестером. Для "ірисок" це перший заліковий бал в АПЛ-2024/25.

Лестер Сіті — Евертон 1:1

Голи: Мавідіді, 73 — Ндіає, 12

Лестер Сіті: Германсен — Джастін, Фас, Околі, Крістіансен — Вінкс, Ндіді — Аю, Ель-Ханнус (Буонанотте, 56), Мавідіді (Фатаву, 90) — Варді (Едуар, 83)

Евертон: Пікфорд — Гарнер, Кін, Тарковські, Янг — Мангаля, Дукуре — Ліндстрем (Гаррісон, 61), Ндіає (Іроегбунам, 81), Макніл — Калверт-Льюїн

Попередження: Буонанотте — Кін, Гарнер

Іпсвіч урятувався від виїзної поразки Саутгемптону. На швидкий гол Діблінга гості відповіли пізнім результативним ударом Морсі.

Саутгемптон — Іпсвіч Таун 1:1

Голи: Діблінг, 5 — Морсі, 90+4

Саутгемптон: Рамсдейл — Сугавара, Гарвуд-Белліс, Беднарек, Тейлор — Даунс, Лаллана (Угочукву, 59) — Діблінг (Армстронг, 81), Фернандеш (Арібо, 90), Корне — Арчер (Стюарт, 59)

Іпсвіч Таун: Мурич — Туанзебе (Джонсон, 82), О'Ши, Грівз, Девіс — Морсі, Каюсте (Тейлор, 62) — Шмодікс (Кларк, 62), Гатчінсон, Бернс (Гірст, 73) — Делап (Чаплін, 73)

Попередження: Тейлор, Лаллана, Даунс, Стюарт, Тейлор — О'Ши, Гатчінсон, Делап

Блискавичний гол Мбемо не допоміг Брентфорду здобути бодай один заліковий бал у поєдинку з Тоттенгемом. "Шпори" досягли бажаного результату з двома асистами Сона.

Тоттенгем — Брентфорд 3:1

Голи: Соланке, 8, Джонсон, 28, Меддісон, 85 — Мбемо, 1

Тоттенгем: Вікаріо — Порро (Бергвалль, 88), Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Кулусевські, Бентанкур (Біссума, 63), Меддісон — Джонсон (Сарр, 70), Соланке (Мур, 88), Сон

Брентфорд: Флеккен — Аєр (Роерслев, 79), Ван ден Берг, Піннок, Коллінз, Льюїс-Поттер — Янельт, Ярмолюк (Шейд, 63), Дамсгор (Конак, 79) — Карвалью (Тревітт, 88), Мбемо

Попередження: де Вен, Біссума — Аєр