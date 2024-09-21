Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 21 вересня 2024 року.

У рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль приймав Борнмут і завдав йому розгромної поразки.

Встановити на табло підсумковий рахунок господарям поля вдалося ще за підсумками першого тайму. Діас протягом двох хвилин оформив дубль, після чого перевагу колективу Арне Слота збільшив Нуньєс.

На Ліверпуль у чемпіонаті Англії далі чекає виїзний матч проти Вулвергемптона, тоді як Борнмут прийматиме Саутгемптон.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Борнмут у рамках 5-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Ліверпуль — Борнмут 3:0

Голи: Діас, 27, 28, Нуньєс, 37



Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї (Джонс, 61), Діас (Гакпо, 73) — Нуньєс (К’єза, 72).



Борнмут: Аррісабалага — Араухо (Сміт, 69), Забарний, Гейсен, Керкез — Крісті (Скотт, 69), Кук — Семеньйо (Сіністерра, 70), Таверньєр, Клюйверт (Уаттара, 46) — Еванілсон (Унал, 75).



Попередження: Конате — Крісті, Клюйверт, Гейсен, Кук