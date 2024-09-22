Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 21 вересня 2024 року.

У рамках п’ятого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Крістал Пелес приймав Манчестер Юнайтед і так і не зміг спільними зусиллями відкрити рахунок у грі.

Дивовижним чином гра, у якій команди завдали загалом десять ударів у площину воріт та мали просто казкові моменти для реалізації, завершилась без забитих м’ячів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед у рамках 5-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед 0:0

Крістал Пелес: Гендерсон — Лакруа, Геї, Річардс — Муньйос, Вортон (Лерма, 46), Камада, Мітчелл — Нкетіа (Г'юз, 66), Езе (Шлупп, 90) — Матета (Сарр, 46)

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Мартінес, Далот — Мейну, Еріксен (Угарте, 76) — Діалло (Гойлунн, 76), Фернандеш, Гарначо — Зіркзе (Рашфорд, 62)

Попередження: Гендерсон, Г'юз, Лакруа — Гарначо, Мартінес