Англія

Якщо не на полі, то хоч в кабінетах...

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував інформацію, що низка клубів АПЛ бажає, щоб "містяни" понесли суворе покарання за можливе порушення фінансових правил ліги.

"Я завжди прагну захистити свій клуб, особливо в такі дні. Схоже, всі чекають не просто нашого виключення з АПЛ, вони хочуть, щоб ми були стерті з лиця землі.

Хочу сказати, що у нас були набагато успішніші дні, ніж у наших конкурентів, саме тому ми так багато перемагаємо. Все просто", — сказав Пеп.

Нагадаємо, поточного тижня розпочався судовий розгляд у справі порушень фінансового фейр-плей з боку Ман Сіті.