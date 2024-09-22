Англія

Тренер вірить в завоювання трофеїв.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета заговорив про трофеї для лондонського клубу.

"В емоційному плані є велика прихильність до клубу з боку людей, які ним керують. По-друге, ми всі, як і раніше, високо мотивовані та емоційно налаштовані на майбутнє.

Ми зосереджені на тому, як стати краще, продовжити вдосконалюватися і спробувати зробити те, чого чекає багато наших уболівальників.

Думаю, що ми на правильному шляху. Але для завоювання цих трофеїв є маленькі проміжки, безліч деталей та необхідність бути у потрібному місці у потрібний момент. Ми маємо бути там. Ми там, і сподіваюся, вони прийдуть", – сказав тренер Арсеналу.