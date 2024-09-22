Фонсека, getty images
22 вересня 2024, 15:49
Головний тренер Мілана Паулу Фонсека висловився про майбутнє "міланське дербі" з Інтером в рамках 5-го туру італійської Серії А. Його слова наводить офіційний сайт "россонері".
"Для нас це важливий та складний матч. Нам протистоятиме дуже хороша команда, але потрібно мислити позитивно: перемога коштуватиме дорого.
Ми готувалися до матчу, відштовхуючись від наших суперників, які сильні, але ми хочемо грати за своїми принципами. Нам потрібно буде краще атакувати та забивати більше, ніж вони. Будуть періоди, коли нам доведеться захищатися і відступати, і нам потрібно буде зберігати компактність та намагатися швидко повернути м'яч.
Зараз є розчарування, але є і переконаність у бажанні вибратися з цієї ситуації. Я впевнений у команді. За останні кілька днів вони попрацювали фантастично.
Сильні гравці прийшли під час трансферного вікна, і в нас є лідери. Ми єдині, і рішення в тому, щоб працювати, вчитися та вдосконалюватися. Ми не знаходимо послідовності, але ми ростемо з кожним днем, зокрема з точки зору оборони. Нам потрібен час, але я не шукаю виправдань.
Я завжди відчуваю віру клубу у свою роботу. Ібрагімович завжди позитивний, він завжди поруч, і ми багато розмовляємо. Критика? Для мене це не має значення, я зосереджений на собі, на команді і вірю в те, що роблю", — заявив Фонсека.
Матч між Інтером та Міланом відбудеться 22-го вересня, о 21:45 за київським часом.