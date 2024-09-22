Італія

"Дербі делла Мадонніна" врятує Фонсеку?

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека висловився про майбутнє "міланське дербі" з Інтером в рамках 5-го туру італійської Серії А. Його слова наводить офіційний сайт "россонері".

"Для нас це важливий та складний матч. Нам протистоятиме дуже хороша команда, але потрібно мислити позитивно: перемога коштуватиме дорого.

Ми готувалися до матчу, відштовхуючись від наших суперників, які сильні, але ми хочемо грати за своїми принципами. Нам потрібно буде краще атакувати та забивати більше, ніж вони. Будуть періоди, коли нам доведеться захищатися і відступати, і нам потрібно буде зберігати компактність та намагатися швидко повернути м'яч.