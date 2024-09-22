Англія

Результат матчу АПЛ.

На "Амекс Стедіум" закінчився матч між Брайтоном та Ноттінгем Форест.

На 13-й хвилині Вуд відкрив рахунок в матчі. Втім, завдяки голам Хіншелвуда та Велбека команди пішли на перерву за переваги Брайтона.

На 70-й хвилині Соса повернув своїй команді статус-кво. А залишок матчу гості провели в меншості через видалення Гіббс-Вайта, але зуміли втримати нічию.

Брайтон — Ноттінгем Форест 2:2

Голи: Гіншелвуд, 42, Велбек, 45 - Вуд, 13, Соса, 70

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Еступіньян (Фергюсон, 81) — Гіншелвуд, Балеба (Віффер, 62) — Адінгра (Мінте, 62), Рюттер (Педро, 71), Мітома — Велбек

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Морено (Вільямс, 46) — Андерсон (Соса, 59), Ворд-Праус (Єйтс, 46) — Еланга (Сілва, 46), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд (Морато, 72)

Попередження: Балеба, Велбек, Данк — Айна, Вільямс, Гіббс-Вайт, Сілва, Гадсон-Одої

Вилучення: Гіббс-Вайт, 83