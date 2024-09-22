Результат матчу Ла Ліги.
Хетафе - Леганес, gettyimages
22 вересня 2024, 17:09
Недільну програму 6-го туру Ла Ліги почали матчем на Колісеум Альфонсо Перес матчем Хетафе — леганес.
Гості мали чудовий шанс забрати три очки на виїзді. Саенс вивів свою команду наприкінці матчу. Втім, господарі таки відквитали відставання. Майораль з пенальті встановив фінальний рахунок матчу — 1:1.
Хетафе залишився в зоні вильоту — на 18-й сходинці. Леганес — 14-й.
Хетафе — Леганес 1:1
Голи: Майораль, 82 - Саенс, 76
Хетафе: Сорія — Іглесіас, Беррокаль, Джене (Перес, 67), Альдерете, Ріко — Мілья, Єллу Сантьяго (Сола, 46), Арамбаррі — Їлдирим, Уче (Майораль, 67)
Леганес: Дмітрович — Росьє, Саенс, Гонсалес, Настасич — Сіссе, Ренато Тапіа (Брашанац, 62) — Родрігес (Лопес, 46), Ель Хаддаді (Франкеса, 73), Крус (Раба, 85) — де ла Фуенте (Алле, 74)
Попередження: Арамбаррі, Джене, Ріко — Родрігес, Настаси