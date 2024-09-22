Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та лондонський Арсенал.

Манчестер Сіті та лондонський Арсенал проведуть центральний матч п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на полі Етіхад Стедіум.

Хосеп Гвардіола, після нічиєї проти міланського Інтера (0:0), залучив до стартового складу Вокера праворуч у захисті, тоді як Гюндоган гратиме в центрі поля, а Доку повернеться на лівий фланг атаки.

Мікель Артета, на тлі нічиєї проти бергамаської Аталанти (0:0), використав із перших хвилин Калафіорі на лівому фланзі оборони, тоді як Троссар гратиме ліворуч в атаці.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Діаш, Гвардіол — Сілва, Родрі, Гюндоган — Савіо, Голанд, Доку.

Запасні: Ортега, Карсон, Стоунз, Ковачич, Гріліш, Нунес, Фоден, Льюїс, Макейті.



Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяйнс, Калафіорі — Райс, Парті, Гаверц — Сака, Мартінеллі, Троссар.

Запасні: Нето, Вайт, Ківьйор, Качуррі, Люїс-Скеллі, Жоржиньо, Нванері, Стерлінг, Жезус.



Гра Манчестер Сіті — Арсенал почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.