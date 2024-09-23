Англія

Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував нічию проти Арсеналу.

Манчестер Сіті напередодні зіграв унічию проти лондонського Арсеналу в рамках п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Манчестер Сіті — Арсенал 2:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри півзахисник "містян" Бернарду Сілва залишив свій коментар щодо побаченого на полі.

"Різниця між Арсеналом та Ліверпулем? Ліверпуль завжди був налаштований на перемогу в матчах проти нас. Із цієї точки зору, наші ігри проти Арсеналу ніколи не були такими, якими були і залишаються матчі проти Ліверпуля.

Можливо, тому що Ліверпуль вже виграв Прем’єр-лігу за останні роки, а Арсенал — ні. Ліверпуль у той самий час також виграв і Лігу чемпіонів, а Арсенал — ні. Ліверпуль завжди зустрічався з нами для того, щоб виграти.

Із цієї точки зору — так, наші ігри проти Арсеналу не були такими, якими були і залишаються матчі проти Ліверпуля.

Лише одна команда сьогодні вийшла на поле грати у футбол. Інша грала на межі того, що можна було зробити і що дозволяв суддя. На жаль. Але в підсумку ми зіграли внічию, ми незадоволені, оскільки хотіли здобути всі три очки.

Особисто я задоволений тим, як ми вийшли на гру і як налаштувалися на гру. Я радий, що ми завжди виходимо на поле, щоб спробувати виграти кожен матч.

На перших хвилинах гри ми зрозуміли, що станеться далі. У нас був травмований гравець після того, як вони двічі за 10 хвилин поклали його на газон.

Ми пропустили гол після того, як арбітр викликав нашого капітана, а потім не дозволив йому відновити свою позицію. Другий гол — це вже їхній звичний блок нашому воротареві, який був дозволений суддею.

Потім суддя дозволив цілу низку подій, які забирали час. Найбільше мене турбує те, що на початку кожного сезону ми проводимо багато зустрічей з ФА. Вони кажуть нам, що контролюватимуть подібні ситуації і зупинятимуть їх, але зрештою, це не має жодної цінності. Вони багато говорять, але нічого не відбувається", — заявив португальський виконавець.

У наступному турі Манчестер Сіті гостюватиме в Ньюкасла.