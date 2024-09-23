Англія

В Англії зароджується ще одне запекле дербі.

Центральний захисник манчестер Сіті Мануель Аканджі розкритикував лондонський Арсенал за затягування часу в їх очному протистоянні (2:2), яке відбулося на минулих вихідних.

"Коли ми граємо проти Арсеналу, вони завжди шукають саме цього — драми. У єдиноборствах вони старалися щосили, оборонялися з 11 (Арсенал 56 хвилин грав вдесятьох — прим.) гравцями у своєму штрафному майданчику, а потім намагалися забити зі стандартних положень.

Не думаю, що в Європі хтось робить це краще за них. Так, вони майстри темних мистецтв, але, врешті-решт, ми завжди виграємо титул, і я не думаю, що цього сезону буде інакше.

Зрештою, саме цього вони й домагаються. Ми повинні захищатися, тому що в кожній дуелі і при кожному штрафному ударі вони опинялися на газоні. Гравці падають, щоб піднятися, знову біжать назад і знову падають. Один з їхніх гравців підійшов до воротаря і попросив його лягти на газон і таке інше. Ми нічого не можемо з цим вдіяти.

Суддя повинен контролювати подібні ситуації протягом всього сезону. Для них це спрацювало, і якщо вони задоволені одним очком, то ми ні — ми намагалися заробити більше, але їх все влаштовує.

Нічого в лізі ще не вирішено. Нам потрібно набрати 99 очок, і, сподіваюся, ми зможемо взяти їх усі, а далі подивимося, що з цього вийде. Я не знаю, як ми зможемо зіграти два матчі за два дні. Але ми повинні зробити те, що повинні, і бути готові до середини тижня", — сказав Аканджі.