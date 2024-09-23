Англія

Таке теж буває.

Гру третього раунду Кубка англійської ліги Вімблдон — Ньюкасл перенесли через затоплення стадіону Черрі Ред Рекордс у Лондоні. Про це повідомляє прес-служба господарів поля.

"Із жалем повідомляємо, що через розлив річки Вондл затоплено наш стадіон і прилеглу до нього територію. Гру третього раунду Кубка ліги з Ньюкаслом перенесено. Стадіон закритий до подальшого повідомлення", — йдеться в заяві футбольного клубу Вімблдон.

Через потужні зливи на полі стадіону відійшли пласти газону, а в частині майданчика утворився провал, трибуни також підтоплені.

Матч між англійськими клубами мав відбутися 24 вересня. Зараз вирішується питання про нову дату проведення зустрічі.