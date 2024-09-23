Таке теж буває.
Черрі Ред Рекордс, getty images
23 вересня 2024, 20:46
Гру третього раунду Кубка англійської ліги Вімблдон — Ньюкасл перенесли через затоплення стадіону Черрі Ред Рекордс у Лондоні. Про це повідомляє прес-служба господарів поля.
"Із жалем повідомляємо, що через розлив річки Вондл затоплено наш стадіон і прилеглу до нього територію. Гру третього раунду Кубка ліги з Ньюкаслом перенесено. Стадіон закритий до подальшого повідомлення", — йдеться в заяві футбольного клубу Вімблдон.
Через потужні зливи на полі стадіону відійшли пласти газону, а в частині майданчика утворився провал, трибуни також підтоплені.
Матч між англійськими клубами мав відбутися 24 вересня. Зараз вирішується питання про нову дату проведення зустрічі.