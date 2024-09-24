Англія

Норвежець повернувся на батьківщину з особистих причин.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд не допоможе своїй команді у найближчому матчі Кубка англійської ліги проти Вотфорда. Про це повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, 24-річному форварду дозволили відлетіти на батьківщину до Норвегії, де пройде похорон друга його родини — Івара Егг'я, який був давнім другом отця Ерлінга — Альф-Інге Голанда — і довіреною особою самого футболіста, який називав Івара дядьком.

Ерлінг має повернутися до Англії до гри чемпіонату проти Ньюкасла, яка пройде в суботу, 28 вересня.

Нинішнього сезону Голанд провів сім матчів, у яких забив десять голів.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Вотфорд відбудеться сьогодні, 24 вересня, о 21:45.