В угоді норвезького форварда може бути спеціальний пункт про мадридський Реал.
Ерлінг Голанд, Getty Images
07 вересня 2024, 17:23
Манчестер Сіті вже почав працювати над новим контрактом для свого нападаючого Ерлінга Голанда, повідомляє Marca.
Чинний контракт 24-річного норвежця розрахований до літа 2027 року.
За інформацією джерела, керівництво "містян" вже обмірковує деталі майбутньої угоди з футболістом, представники якої наполягають на спеціальному пункті.
Сторона Ерлінга наполягає, щоб його новий контракт включав пункт про припинення угоди з Сіті у випадку, якщо він матиме можливість стати гравцем мадридського Реалу.
У свою чергу Сіті хоче збільшити зарплату Голанда до максимального рівня, на якому зараз знаходиться Кевін де Брюйне. Його оклад становить 24 млн євро за сезон.
Нагадаємо, Голанд виступає за Сіті з літа 2022 року. Цього сезону він провів чотири матчі, в яких забив сім голів.