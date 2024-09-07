Англія

В угоді норвезького форварда може бути спеціальний пункт про мадридський Реал.

Манчестер Сіті вже почав працювати над новим контрактом для свого нападаючого Ерлінга Голанда, повідомляє Marca.

Чинний контракт 24-річного норвежця розрахований до літа 2027 року.

За інформацією джерела, керівництво "містян" вже обмірковує деталі майбутньої угоди з футболістом, представники якої наполягають на спеціальному пункті.

Сторона Ерлінга наполягає, щоб його новий контракт включав пункт про припинення угоди з Сіті у випадку, якщо він матиме можливість стати гравцем мадридського Реалу.

У свою чергу Сіті хоче збільшити зарплату Голанда до максимального рівня, на якому зараз знаходиться Кевін де Брюйне. Його оклад становить 24 млн євро за сезон.

Нагадаємо, Голанд виступає за Сіті з літа 2022 року. Цього сезону він провів чотири матчі, в яких забив сім голів.