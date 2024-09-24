До вашої уваги результати ігрового дня.
Мудрик та Нету, Getty Images
24 вересня 2024, 23:37
У рамках 1/16 Кубка англійської Ліги Челсі приймав Барроу. Лондонський клуб не залишив шансів представнику нижчих дивізіонів, відправивши п'ять м'ячів у його ворота.
Зазначимо, що результативною передачею на Педру Нету відзначився українець Михайло Мудрик.
Челсі - Барроу 5:0
Голи: Нкунку, 8, 15, 75, Фарман, 28 (автогол), Нету, 48.
Челсі: Йоргенсен, Бадьяшиль, Дісасі (Ачімпонг, 63), Гюсто (Чілвелл, 46), Вейга, Дьюсбері-Голл, Касадеї, Мудрик, Жоау Феліш (Чуквуемека, 76), Нету (Джордж, 63), Нкунку (Гіу, 76).
Барроу: Фарман, Ньюбі (Куяте, 65), Філі (Екклестон, 46), Джексон, Стоукс (Воррелл, 86), Васселл, Фолі, Кемпбелл, Спенс, Аккуа (Телфорд, 46), Гарнер (Тьєнсіа, 65).
Предупредження: Фолі (27), Жоау Феліш (45).
У паралельному матчі Манчестер Сіті мінімально обіграв Вотфторд.
Манчестер Сіті — Вотфорд 2:1
Голи: Доку, 5, Нуньєс, 38 — Інс, 86.
Інші матчі:
Волсолл — Лестер 0:0 (0:3 по пенальті)
Віком — Астон Вілла 1:2
Голи: Коне, 90+5 — Буендіа, 55, Дуран, 85 (з пенальті).