Англія

Команда Мікеля Артети експериментальним складом не зазнала проблем із представником третього дивізіону Англії.

У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги лондонський Арсенал приймав на своєму полі Болтон, який виступає в Першій лізі Англії (третій дивізіон).

Підопічні Мікеля Артети очікувано вийшли на матч вельми експериментальним складом, проте вже на 16-ій хвилині "каноніри" підтвердили статус фаворитів завдяки голу Деклана Райса.

На цьому гравці Арсеналу не зупинилися: ще до перерви вихованець "канонірів" Ітан Нванері подвоїв перевагу свого рідного клубу після асисту Рахіма Стерлінга, а вже на початку другого тайму 17-річний англієць відгукнувся на передачу Райса та оформив дубль.

Незважаючи на те, що на 53-ій хвилині Болтону вдалося відіграти один гол, останнє слово в цьому протистоянні також залишилося за Арсеналом. Спочатку Рахім Стерлінг доповнив свій асист дебютним голом у футболці "канонірів", а потім Кай Гаверц, який вийшов на заміну, встановив підсумковий рахунок на користь лондонців — 5:1.

Арсенал — Болтон 5:1

Голи: Райс, 16, Нванері, 37, 49, Стерлінг, 64, Гаверц, 78 — Коллінз, 53