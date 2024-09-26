Англія

До вашої уваги результати жеребкування четвертого раунду Карабао Кап.

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка англійської ліги, за підсумками якого команди дізналися своїх суперників.

Найбільш іменитою парою в наступному раунді турніру стане протистояння між лондонським Тоттенгемом та Манчестер Сіті.

Також з інтригуючого слід відзначити пару Брайтон — Ліверпуль, Манчестер Юнайтед — Лестер та Астон Вілла — Крістал Пелес.

Єдиною командою, яка ще точно не знає свого суперника, є лондонський Челсі: команда Енцо Марески зустрінеться з переможцем пари АФК Вімблдон — Ньюкасл Юнайтед.

УСІ ПАРИ СУПЕРНИКІВ У ЧЕТВЕРТОМУ РАУНДІ КУБКА АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІГИ:

Брентфорд — Шеффілд Венсдей

Саутгемптон — Сток Сіті

Тоттенгем — Манчестер Сіті

АФК Вімблдон / Ньюкасл Юнайтед — Челсі

Манчестер Юнайтед — Лестер Сіті

Брайтон — Ліверпуль

Престон Норт-Енд — Арсенал

Астон Вілла — Крістал Пелес

Відзначимо, що проведення матчів четвертого раунду Кубка англійської ліги попередньо заплановано на 28 жовтня 2024 року.