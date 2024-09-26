До вашої уваги результати жеребкування четвертого раунду Карабао Кап.
Карабао Кап, Getty Images
26 вересня 2024, 00:57
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка англійської ліги, за підсумками якого команди дізналися своїх суперників.
Найбільш іменитою парою в наступному раунді турніру стане протистояння між лондонським Тоттенгемом та Манчестер Сіті.
Також з інтригуючого слід відзначити пару Брайтон — Ліверпуль, Манчестер Юнайтед — Лестер та Астон Вілла — Крістал Пелес.
Єдиною командою, яка ще точно не знає свого суперника, є лондонський Челсі: команда Енцо Марески зустрінеться з переможцем пари АФК Вімблдон — Ньюкасл Юнайтед.
УСІ ПАРИ СУПЕРНИКІВ У ЧЕТВЕРТОМУ РАУНДІ КУБКА АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІГИ:
Брентфорд — Шеффілд Венсдей
Саутгемптон — Сток Сіті
Тоттенгем — Манчестер Сіті
АФК Вімблдон / Ньюкасл Юнайтед — Челсі
Манчестер Юнайтед — Лестер Сіті
Брайтон — Ліверпуль
Престон Норт-Енд — Арсенал
Астон Вілла — Крістал Пелес
Відзначимо, що проведення матчів четвертого раунду Кубка англійської ліги попередньо заплановано на 28 жовтня 2024 року.