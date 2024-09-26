Англія

Команда здобула впевнену перемогу.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував перемогу над Болтоном (5:1) в КАЛ.

"Так, справді позитивний вечір у всіх сенсах. Ми забезпечили ігровий час багатьом досвідченим гравцям, які зіграли якісно, ​​і дали можливість досить багатьом гравцям академії.

Ми сказали Портеру вчора, і він був на сьомому небі від щастя. Він одразу ж розповів про свою родину. Вони не були готові до цього, думаю, вони нервували з цього приводу. Він відреагував дуже добре і був справді спокійний. Ось це досвід!

Джек тренується з нами з передсезоння. Ми відчували, що це був правильний вибір".

Про Нванері

"У ситуації з другим голом я був дуже радий за нього, бо знаю реакцію його товаришів по команді, якби він не забив. Він справді почувається частиною команди. Це ще один крок. На своєму шляху він постійно випереджає загальні, у тому числі мої очікування", — сказав Артета.