Іспанія

Каталонці випередили Реал Мадрид.

Нападник Барселони Роберт Левандовські забив єдиний м'яч у переможній зустрічі з Хетафе (1:0) в рамках сьомого туру Ла Ліги, який став для каталонського клубу 6500 голом у чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових".

Зазначається, що 6500 голів було забито в 3035 матчах чемпіонату, в середньому 2,14 гола за гру. За цей час Барселона пропустила 3362 голи.

Таким чином, "Барса" стала першим клубом, який забив 6500 голів у чемпіонаті Іспанії. У найближчого конкурента мадридського Реала наразі 6499 голів.

Наразі Барселони посідає перше місце в Ла Лізі, випереджаючи Реал Мадрид, який йде другим, на чотири пункти.