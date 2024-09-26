Іспанія

Мінімальна перемога "блаугранас".

Головний тренер каталонської Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу над Хетафе (1:0) в рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги. Цитує німецького фахівця Marca.

"Проти Хетафе нормально зазнавати труднощів, вони здорово обороняються, але я дуже гордий. Мої гравці билися протягом 90 хвилин. Я також пишаюся вболівальниками, які розуміли, що ми їх потребуємо.

Іноді бувають такі матчі, але в нас був момент, і ми його реалізували, тоді як суперник не скористався своїм шансом.

Вони дуже хороші в обороні, дуже компактні, і нам було непросто. Іноді нам не вистачало швидкості в комбінаціях, і вони встигали закритися. Але ми забили потрібний гол.

Ямал робить видатні речі, і стадіону це подобається, це помітно на трибунах. Це його манера гри, і я думаю, що необхідно захищати всіх гравців — для цього на полі є судді. Сподіваюся, вони будуть це робити", — сказав Флік.