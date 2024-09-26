Англія

Страшно уявити, який матч був "найкращим".

Головний тренер Вест Гем Юнайтед Хулен Лопетегі прокоментував нищівну поразку своєї команди від Ліверпуля (1:5) в рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Його слова наводить офіційний сайт лондонського клубу.

"Думаю, ми провели один із найкращих своїх матчів, але цього не скажеш, якщо будеш дивитися тільки на рахунок. Ми не заслуговували на поразку з такою різницею м'ячів, оскільки в нас було багато моментів. Шансів було достатньо, але ми не забили.

Коли ми залишилися вдесятьох, стало набагато складніше, але іноді таке трапляється. Ми вилетіли з Кубка англійської ліги, тепер потрібно зосередитися на більш важливих турнірах — таких, як Прем'єр-ліга", — сказав Лопетегі.

Раніше головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про гру з Вест Гем Юнайтед.