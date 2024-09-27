Англія

У таборі "сорок" оптимістично налаштовані щодо цієї угоди.

Атакуючий півзахисник Ньюкасл Юнайтед Ентоні Гордон найближчим часом може продовжити контракт зі своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "сороки" просуваються у питанні підписання нової угоди з 23-річним англійцем, оскільки поточна спливає влітку 2026 року.

Зазначається, що сторонам ще потрібно узгодити певні деталі, проте у Ньюкаслі оптимістично налаштовані щодо майбутнього успіху в цій справі.

У поточному сезоні Ентоні Гордон провів за "сорок" шість матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол.