Англія

Арне Слот може розраховувати на свого основного голкіпера.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль зустрінеться з Вулвергемптоном.

За словами головного тренера "червоних" Арне Слота, основний голкіпер його команди Аліссон Бекер відновився після травми та готовий зіграти проти "вовків".

"Аліссон уже був учора на тренуванні з командою", — заявив нідерландський фахівець.

Нагадаємо, що матч Вулвергемптон — Ліверпуль відбудеться в суботу, 28 вересня, о 19:30 за київським часом.