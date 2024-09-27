Арне Слот може розраховувати на свого основного голкіпера.
Аліссон Бекер, Getty Images
27 вересня 2024, 15:32
У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль зустрінеться з Вулвергемптоном.
За словами головного тренера "червоних" Арне Слота, основний голкіпер його команди Аліссон Бекер відновився після травми та готовий зіграти проти "вовків".
"Аліссон уже був учора на тренуванні з командою", — заявив нідерландський фахівець.
Нагадаємо, що матч Вулвергемптон — Ліверпуль відбудеться в суботу, 28 вересня, о 19:30 за київським часом.