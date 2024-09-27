Англія

Велика втрата для "містян".

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про травму півзахисника команди Родрі. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт "містян".

"Сьогодні вранці йому зробили операцію на хрестоподібній зв'язці та частково — на меніску. До наступного сезону він буде готовий. Цей сезон для нього закінчено.

Звичайно це велика втрата для нас, але футбол сурова справа. Будемо якось виходити з цієї ситуації", — сказав Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що Родрі буде прооперований в Мадриді.