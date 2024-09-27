Велика втрата для "містян".
Пеп та Родрі, getty images
27 вересня 2024, 16:45
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про травму півзахисника команди Родрі. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт "містян".
"Сьогодні вранці йому зробили операцію на хрестоподібній зв'язці та частково — на меніску. До наступного сезону він буде готовий. Цей сезон для нього закінчено.
Звичайно це велика втрата для нас, але футбол сурова справа. Будемо якось виходити з цієї ситуації", — сказав Гвардіола.
Раніше повідомлялося, що Родрі буде прооперований в Мадриді.