Англія

Іспанський опорник, схоже, вилетів до кінця цього сезону.

Напередодні Манчестер Сіті сповістив про характер травми свого лідера Родрі, який зазнав травми зв'язок правого коліна у нічийному матчі п'ятого туру проти лондонського Арсеналу (2:2) та потребує операції.

Як повідомляє Relevo, 28-річний іспанець у цю п'ятницю, 27 вересня, буде прооперований у Мадриді під наглядом лікаря Мануеля Леєса, який є одним із найкращих спеціалістів щодо травм, пов'язаних з коліном.

Раніше з'являлася інформація, що Родрі ризикує не повернутися на футбольне поле до кінця поточного сезону.

Зазначається, що лікар Леєс у минулому сезоні вже оперував таких зірок великого футболу, як Тібо Куртуа, Едер Мілітао, Арда Гюлер та Єремі Піно.