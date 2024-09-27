Англія

На нас чекає запекле протистояння у Німеччині.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився про майбутню гру з мюнхенською Баварією. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Це велика гра. Виїзд на Альянц Арену — це, ймовірно, найскладніше випробування в сезоні Бундесліги. Але ми з нетерпінням чекаємо цього матчу. Ми хочемо зіграти добре і бути конкурентоспроможними. Ми знаємо, що потрібно зіграти майже ідеально, щоб вивезти очки з Альянц Арени. Ми готові до цього.

Баварія дуже добре почала сезон. Вони показують інтенсивний, якісний футбол. Венсан Компані виконав хорошу роботу. Завтрашня гра стане для нас великим випробуванням. Нам потрібно зберігати концентрацію всі 90 хвилин і бути готовим до будь-якої ситуації", — сказав Алонсо.

Матч між Баварією та Баєром відбудеться 28-го вересня, о 19:30 за київським часом.