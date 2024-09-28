Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 28 вересня і розпочнеться о 17:00.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Брайтоном, яке відбудеться на Стемфорд Брідж.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 28 ВЕРЕСНЯ, 17:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Під керівництвом чергового нового головного тренера Челсі доволі неоднозначно розпочав новий сезон, що в цілому не було чимось неочікуваним. Зрозуміло, що для реалізації ідей та футбольної філософії Енцо Марески, який є учнем Хосепа Гвардіоли, потрібні кілька речей: перша — це наявність необхідних виконавців, а друга — це наявність часу. Із першим у італійського фахівця проблем ніяких немає, а щодо другого аспекту, все залежить від власників клубу, які, на жаль, поки не відрізняються стабільністю у своїх рішеннях із самого моменту свого приходу.

Тим не менш, на результати, якщо брати загальну картину, Челсі зараз скаржитися не може. Після пʼяти турів "пенсіонери" займають пʼяту сходинку в турнірній таблиці, що, звісно, місцями не є відображенням того, що демонструють підопічні Марески на футбольному полі. Так, наприклад, проти Борнмута лондонський Челсі спокійні міг залишити поле без набраних очок, а в минулому турі проти Вест Гема "сині" банально скористалися дитячими помилками суперника в обороні, тоді як в атакувальній грі суперник виглядав навіть більш цікаво, ніж лондонці. Тим не менш, на результати, якщо брати загальну картину, Челсі зараз скаржитися не може. Після пʼяти турів "пенсіонери" займають пʼяту сходинку в турнірній таблиці, що, звісно, місцями не є відображенням того, що демонструють підопічні Марески на футбольному полі. Так, наприклад, проти Борнмута лондонський Челсі спокійні міг залишити поле без набраних очок, а в минулому турі проти Вест Гема "сині" банально скористалися дитячими помилками суперника в обороні, тоді як в атакувальній грі суперник виглядав навіть більш цікаво, ніж лондонці.

Брайтон також розпочав новий сезон АПЛ із новим головним тренером, але, на відміну від свого майбутнього суперника, тренерські зміни для "чайок" зазвичай не мали ніякого негативного підтексту — навіть навпаки, спонукали команду прогресувати в рамках тієї футбольної філософії, яка була збудована ще за часів Грема Поттера.

Звісно, робити якісь очевидні висновки поки що зарано, але молодий Фабіан Гюрцелер розпочав свою роботу у Брайтоні на тверду пʼятірку, ставши у 31 рік наймолодшим фахівцем в історії Премʼєр-ліги, якому вдалося отримати нагороду найкращого тренера місяця. І отримав він її в свій перший місяць роботи! Звісно, хтось може сказати, що "чайки" стали більш прагматичними та менш естетичними з приходом німецького спеціаліста, але ми думаємо, що Гюрцелеру і компанії ще вдасться нас приємно здивувати протягом цього футбольного року.