"Червоні" звернули увагу на німецький чемпіонат.
Рель, getty images
28 вересня 2024, 08:25
Англійський Ліверпуль цікавиться півзахисником Фрайбурга Мерліном Релем. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, на тлі інтересу з боку англійського клубу Фрайбург зробив 22-річному німцю пропозицію про продовження угоди.
Зазначається, що "червоні" найближчої зими збираються зробити офіційну пропозицію німецькому клубу по Релю.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.
Цього сезону Мерлін Рель відіграв за Фрайбург три матчі.