Англія

"Червоні" звернули увагу на німецький чемпіонат.

Англійський Ліверпуль цікавиться півзахисником Фрайбурга Мерліном Релем. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, на тлі інтересу з боку англійського клубу Фрайбург зробив 22-річному німцю пропозицію про продовження угоди.

Зазначається, що "червоні" найближчої зими збираються зробити офіційну пропозицію німецькому клубу по Релю.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Цього сезону Мерлін Рель відіграв за Фрайбург три матчі.