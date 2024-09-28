Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Лестер.

Лондонський Арсенал та Лестер зіграють у шостому турі англійської Прем'єр-ліги на Емірейтс.

Мікель Артета, на тлі нічиєї проти Манчестер Сіті (2:2), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Стівен Купер, після нічиєї проти Евертона (1:1), використав із перших хвилин Скіппа в центрі поля, тоді як Буонанотте зіграє праворуч в атаці.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяйнс, Калафіорі — Райс, Парті, Гаверц — Сака, Мартінеллі, Троссар.

Запасні: Нето, Ніколс, Ківьор, Качуррі, Люїс-Скеллі, Жоржиньо, Нванері, Стерлінг, Жезус.



Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Околі, Крістіансен — Вінкс, Скіпп, Ндіді — Буонанотте, Варді, Мавідіді.

Запасні: Ворд, Перейра, Коуді, Чаудрі, Ель-Ханнус, Фатаву, Декордова-Рід, Аю, Едуар.



Гра Арсенал — Лестер почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.