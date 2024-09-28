Одразу кілька поєдинків суботнього ігрового дня стартують о 17:00 за Києвом.
Віталій Миколенко, Getty Images
28 вересня 2024, 16:13
У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Брентфорд, Евертон і Челсі прийматимуть Вест Гем Юнайтед, Крістал Пелес і Брайтон.
Лівий захисник Віталій Миколенко повернувся до основної 11-ки Евертона.
Атакувальний півзахисник Єгор Ярмолюк опинився на лаві запасних Брентфорда.
Те саме стосується й лівого вінгера Челсі Михайла Мудрика.
Усі ці поєдинки розпочнуться о 17:00 за Києвом.