У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Брентфорд, Евертон і Челсі прийматимуть Вест Гем Юнайтед, Крістал Пелес і Брайтон.

Лівий захисник Віталій Миколенко повернувся до основної 11-ки Евертона.

Атакувальний півзахисник Єгор Ярмолюк опинився на лаві запасних Брентфорда.

Те саме стосується й лівого вінгера Челсі Михайла Мудрика.

Усі ці поєдинки розпочнуться о 17:00 за Києвом.