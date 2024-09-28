Англія

Норвезький форвард не зміг відзначитися у ворота Ньюкасла.

У стартовому матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті не зміг в гостях перемогти Ньюкасл Юнайтед, тоді як фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 1:1.

В цьому матчі голом не зміг відзначитися зірковий форвард "містян" Ерлінг Голанд, що стало вперше для 24-річного норвежця в новому сезоні чемпіонату Англії.

Нагадаємо, що раніше Голанд забив десять голів у п'яти стартових турах АПЛ проти Челсі (1), Іпсвіча (3), Вест Гема (3), Брентфорда (2) та Арсеналу (1).

Зазначимо, що наразі Ерлінг Голанд впевнено лідирує в бомбардирських перегонах англійської першості, випереджаючи найближчого переслідувача на п'ять голів.