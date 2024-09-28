Англія

Бенефіс у виконанні плеймейкера "пенсіонерів" в першому таймі.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі здобув перемогу над Брайтоном.

Команди продемонстрували дуже результативний футбол у першому таймі, а головним "спонсором" цієї результативності став плеймейкер "пенсіонерів" Коул Палмер.

Саме чотири забиті м'ячі у виконанні англійця принесли Челсі перемогу над "чайками" з рахунком 4:2.

Щодо Михайла Мудрика, то він з'явився на полі аж на 71-ій хвилині замість Джейдона Санчо, проте на результат вже ніяк не вплинув.

Челсі — Брайтон 4:2

Голи: Палмер, 21, 27 (пен), 31, 41 - Рюттер, 7, Балеба, 34

Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвілл, Кукурелья (Вейга, 70) — Кайседо, Фернандес (Лавія, 79) — Мадуеке (Нету, 63), Палмер, Санчо (Мудрик, 71) — Джексон (Нкунку, 79)

Брайтон: Вербрюгген — Кадіоглу (Енсісо, 71), Вебстер (Жуліо, 57), Данк, Еступіньян — Гіншелвуд, Віффер (Аярі, 57), Балеба — Рюттер (Мінте, 71), Велбек (Фергюсон, 81), Мітома

Попередження: Фернандес, Кукурелья, Фофана — Данк, Еступіньян