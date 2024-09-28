Англія

Коментар іспанського фахівця про матч проти "лисиць".

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета підбив підсумки гри з Лестером. Лондонський клуб здобув перемогу з рахунком 4:2 у 6-му турі АПЛ.

"Я справді щасливий, по-справжньому задоволений грою, ставленням команди і тим, як ми грали і домінували протягом усього матчу.

Я особливо задоволений тим, як команда відреагувала, коли ситуація стала дуже складною після двох несподіваних пропущених голів, які поставили результат гри під сумнів. Ми — включно з глядачами — продемонстрували неймовірний емоційний контроль, сильну віру в те, що ми постійно робимо, і, врешті-решт, мужність, щоб знайти спосіб перемогти", — сказав Артета.

У наступному турі лондонський Арсенал прийматиме Саутгемптон, тоді як посеред тижня вдома гратиме проти французького Парі Сен-Жермен у Лізі чемпіонів УЄФА, а Лестер на власному полі протистояти Борнмуту.