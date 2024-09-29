Англія

Фулбек недограв до кінця матч проти Вулвергемптона.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував пошкодження Ендрю Робертсона. Лівий захисник був замінений у кінцівці матчу Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона (2:1).

За словами тренера "червоних", проблема шотландця не повинна виявитися серйозною.

"Не думаю, що це стане великою проблемою, хоча ніколи не знаєш напевно. Як мені здається, у нього просто забій", — заявив Слот у післяматчевій бесіді з журналістами.

Ліверпуль очолив турнірну таблицю, скориставшись осічкою Манчестер Сіті. Мерсисайдці набрали 15 очок після шести турів, у "містян" і Арсеналу — по 14.

Нагадаємо, що 2 жовтня колектив Арне Слота зіграє в Лізі чемпіонів проти італійської Болоньї.