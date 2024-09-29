Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 29 вересня і розпочнеться о 18:30.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та лондонським Тоттенгемом, яке відбудеться на Олд Траффорд.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

НЕДІЛЯ, 29 ВЕРЕСНЯ, 18:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Вболівальники Манчестер Юнайтед навряд чи можуть бути задоволені тим, як їхня улюблена команда розпочала новий сезон. Причому це стосується не тільки чемпіонату Англії, а практично всіх фронтів — починаючи від Суперкубку Англії і закінчуючи Лігою Європи, в останньому матчі якої проти Твенте головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг збирався "бити того, кого любить", а за фактом вийшла нічия на Олд Траффорд.

Найцікавіше те, що такі невдачі після гучних заяв уже нікого не дивують... В АПЛ "червоні дияволи" наразі йдуть поза першою десяткою турнірної таблиці, а єдиним успіхом з останнього, яким зараз може похвалитися МЮ, — це розгром Барнслі з рахунком 7:0 у рамках Кубка англійської ліги. З іншого боку, можете сказати, що Юнайтед йде на безпрограшній серії із чотирьох матчів поспіль. Це справді так. Але ми ж скажемо, що рівень і форма суперників дозволяли "червоним дияволам" виходити з усіх цих чотирьох поєдинків переможцями, а за фактом ми побачили вищезгаданий матч із Твенте та нічийний результат із Крістал Пелес.

Тоттенгем продемонстрував схожий старт нової кампанії, в ході якого підопічні Анже Постекоглу програли всім сильним суперникам, а саме лондонському Арсеналу та Ньюкаслу, також абсолютно необов'язково втративши очки з Лестером. Такий старт уособлює нинішнє положення клубу з Північного Лондона в турнірній таблиці Прем'єр-ліги — десяте місце, що, звісно, краще, ніж у майбутнього суперника, але не сказати, що набагато краще...

Але не можна не відзначити, що в останніх матчах Тоттенгем почав демонструвати не лише красивий атакуючий футбол (що ми бачили в тому ж програному матчі з Арсеналом), а й результати, на які всі чекають від "шпор". В останніх трьох матчах з урахуванням усіх турнірів лондонці здобули три перемоги, хоча варто визнати, що успіхи з Брентфордом, Ковентрі та Карабахом поки що не змушують бути впевненими у наявності стабільності Тоттенгема, а точніше її здобутті.

За версією компанії FAVBET , незначними фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 2,44, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 2,98. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,90. Враховуючи наявність програлин в оборонах обох команд, радимо звернути увагу на подію "Обидві заб'ють — Так" із коефіцієнтом 1,40.