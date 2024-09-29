"Червоні" виглядають потужно на старті сезону.
Слот, getty images
29 вересня 2024, 11:11
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу над Вулвергемптоном (2:1) в рамках шостого туру АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "червоних".
"Думаю, перші 15 хвилин були складними для нас. У "Вулвс" був тиждень на підготовку, і в такого хорошого тренера, як Гарі О'Ніл, завжди є план на гру. Тож доводиться чекати, щоб побачити, що він хоче зробити.
Він навантажив наш правий фланг, через що нам було складно контролювати гру в перші 15-20 хвилин. Потім ситуація вирівнялася, ми контролювали гру дедалі сильніше, і наш перший гол не став для мене сюрпризом, бо ми грали дедалі краще і краще, створили хороший момент.
Я здивувався, що ми пропустили в другому таймі, тому що, як на мене, ми контролювали гру. Але так, ми пропустили гол, якого можна було уникнути.
Те, що ми грали з Вулвс сьогодні, це майже ідеальна ситуація: ми перші, вони — останні. І вони абсолютно не заслуговують бути внизу турнірної таблиці. У них складний календар, я бачив багато матчів за їхньою участю, і в кожному вони заслуговували на більше. Можливо, так можна сказати і про сьогоднішню гру, тому що ми не так вже й сильно перевершували їх.
Якщо вони продовжать так грати проти інших команд, то в жодному разі не залишаться на 20-му місці. А нам ще потрібно подивитися, чи залишимося ми на першому після матчів з Арсеналом, Челсі, Ньюкаслом та Астон Віллою", — заявив Слот.