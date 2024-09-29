Англія

"Червоні" виглядають потужно на старті сезону.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу над Вулвергемптоном (2:1) в рамках шостого туру АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "червоних".

"Думаю, перші 15 хвилин були складними для нас. У "Вулвс" був тиждень на підготовку, і в такого хорошого тренера, як Гарі О'Ніл, завжди є план на гру. Тож доводиться чекати, щоб побачити, що він хоче зробити.

Він навантажив наш правий фланг, через що нам було складно контролювати гру в перші 15-20 хвилин. Потім ситуація вирівнялася, ми контролювали гру дедалі сильніше, і наш перший гол не став для мене сюрпризом, бо ми грали дедалі краще і краще, створили хороший момент.

Я здивувався, що ми пропустили в другому таймі, тому що, як на мене, ми контролювали гру. Але так, ми пропустили гол, якого можна було уникнути.