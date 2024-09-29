Англія

Стали відомі склади команд на матч АПЛ.

В рамках поєдинку шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед прийме на своєму полі Тоттенгем. В старті "червоних дияволів" вийде Мануель Угарте, тоді як у Тоттенгема з перших хвилин зіграє Тімо Вернер.

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт, Мартінес, Далот — Мейну, Угарте Рібейро — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Зіркзе

Запасні: Баїндир, Лінделеф, Еванс, Еріксен, Каземіро, Маунт, Діалло, Антоні, Гойлунн

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Кулусевські, Бентанкур, Меддісон — Джонсон, Соланке, Вернер

Запасні: Форстер, Спенс, Дрегушін, Грей, Бергвалль, Матар Сарр, Вайт, Стівен Денні Мур, Біссума

Нагадаємо, початок матчу Манчестер Юнайтед — Тоттенгем заплановано на 18:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.