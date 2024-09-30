Англія

Коментар нідерландського фахівця після матчу.

Ерік тен Гаг вважає, що у МЮ були шанси забити Тоттенгему (0:3).

"Ми погано почали матч, Тоттенгем домінував, ми робили багато помилок, яких робити не повинні, володіючи м'ячем. Нам не вдавалося за рахунок передач вийти з-під пресингу, ми приймали неправильні рішення. У нас були шанси відігратися, але червона картка змінила гру.

Я не вважаю, що це тягнуло на вилучення. Рахунок був лише 0:1, ми могли зробити камбек, а картка справила величезний вплив на гру.

Але завжди є новий день. Я сказав футболістам, що ми повинні винести урок, краще робити певні речі і краще працювати з м'ячем. Були ситуації, коли слід було тримати м'яч і знаходити вільних партнерів.

Після такої поразки мені не хочеться говорити про прогрес. Ми повинні з цим розібратися", — сказав головний тренер Манчестер Юнайтед в інтерв'ю Sky Sports.

Матч 6-го туру АПЛ обслуговувала бригада суддів під керівництвом Кріса Кавани.