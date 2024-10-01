Англія

Нідерландець отримає близько 17,5 мільйонів фунтів.

Манчестер Юнайтед може піти на зміну головного тренера, адже результати під керівництвом Еріка тен Гага не радують.

На поточний момент "червоні дияволи" розташовуються лише на дванадцятій позиції в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Річард Мартін, у разі звільнення тен Гага в червні Манчестер Юнайтед довелося б заплатити тренеру 10 мільйонів фунтів. А зараз, після продовження контракту з тренером, компенсація складе 17,5 мільйона фунтів.

Нагадаємо, що найближчий матч Манчестер Юнайтед проведе в четвер, 3 жовтня проти Порту в Лізі Європи.