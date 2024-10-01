Нідерландець отримає близько 17,5 мільйонів фунтів.
Ерік тен Гаг, Getty Images
01 жовтня 2024, 18:50
Манчестер Юнайтед може піти на зміну головного тренера, адже результати під керівництвом Еріка тен Гага не радують.
На поточний момент "червоні дияволи" розташовуються лише на дванадцятій позиції в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.
Як повідомляє журналіст Річард Мартін, у разі звільнення тен Гага в червні Манчестер Юнайтед довелося б заплатити тренеру 10 мільйонів фунтів. А зараз, після продовження контракту з тренером, компенсація складе 17,5 мільйона фунтів.
Нагадаємо, що найближчий матч Манчестер Юнайтед проведе в четвер, 3 жовтня проти Порту в Лізі Європи.